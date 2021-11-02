Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП на трассе в Мордовии

В минувшую среду в 09:10 на 155 км автодороги М-5 «Урал» «Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск» произошло ДТП.

Госавтоинспекция Мордовии сообщает, что 44-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «RENAULT PREMIUM 380.19T» в составе полуприцепа «BODEX».

В результате ДТП 34-летняя пассажир «Тойоты Авенсис» госпитализирована в реанимационное отделение ГБУЗ РМ РКБ №4, а 12-летний подросток с травмами был госпитализирован в ГБУЗ РМ «ДРКБ №1».