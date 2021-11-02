Рецидивистка из Мордовии украла кошелек у своего знакомого

Суд вынес приговор ранее судимой 39-летней жительнице Чамзинского района. Женщина украла кошелек у своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В марте фигурантка и 37-летний потерпевший находились в квартире общего знакомого, где распивали спиртные напитки. В какой-то момент женщина осталась в комнате одна. Воспользовавшись моментом, она забрала чужой кошелек и сбежала.

Спустя некоторое время потерпевший обнаружил отсутствие кошелька. О хищении он сообщил в полицию. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ранее фигурантка привлекалась к уголовной ответственности за грабеж и освободилась из мест лишения свободы в 2021 году.