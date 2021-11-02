На обновление автобусного парка Саранска Правительство РФ выделит более 350,5 млн рублей

Жители Саранска в скором времени смогут передвигаться по городу на современных и удобных автобусах. Распоряжение о выделении субсидии на закупку 35 новых машин подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение позволит на треть увеличить число выполняемых рейсов. Низкопольные машины обеспечат комфортное передвижение для маломобильных граждан, пенсионеров и мам с колясками. В салонах и у водителей появятся валидаторы, с помощью которых можно будет быстро и удобно оплачивать проезд.

Новые автобусы будут работать на газомоторном топливе – метане, что делает их экологичными. При этом экономия на горючем, техобслуживании и ремонте подвижного состава ежегодно будет составлять более 80 млн рублей.

Появление современных автобусов даст возможность жителям быстрее добираться до пригорода Саранска – Рузаевки. Здесь функционирует территория опережающего социально-экономического развития, где в 2022 году планируется создать 500 рабочих мест.

В целом обновление автобусного парка Саранска сделает более доступным передвижение по городу для более чем 40 тысяч его жителей.

Закупка автобусов – одно из поручений Михаила Мишустина, касающихся социально-экономического развития Мордовии.