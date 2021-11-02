Глава Мордовии провел совещание по вопросам работы сервисов записи пациентов в учреждения здравоохранения

Глава Мордовии Артём Здунов 9 августа заслушал отчет о работе по развитию сервиса «Запись на приём к врачу». В совещании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин, заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова и министр здравоохранения РМ Олег Маркин.

Руководитель минздрава доложил, что доля записей на прием к врачу, совершенных населением дистанционно, по данным на начало месяца составляет более 20 % от общего количества. Он также отметил, что до конца текущего года, учитывая ежемесячную динамику, будет достигнуто плановое для Мордовии значение в 48 %.

Запись на прием в медучреждения республики сейчас ведется через личный кабинет портала Госуслуги, на официальных сайтах медучреждений, через инфоматы, либо врачом в ходе приема пациента. Однако самым востребованным способом на сегодняшний день остается запись через сall-центр по телефону 122. Это связано с наибольшей доступностью службы для всех категорий населения.

Глава Мордовии также затронул вопросы работы фельдшерско-акушерских пунктов, их обеспеченность услугами связи и доступность для населения.