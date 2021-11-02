В Саранске пройдет Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства по стандартам Агентства развития навыков и профессий среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет в 2022 году пройдут в Саранске. Юбилейное мероприятие состоится с 8 по 12 сентября на площадке спортивного комплекса «Саранск-Арена» в дистанционно-очном формате.

В столице Республики Мордовия соберутся более 280 молодых профессионалов, которые продемонстрируют свое мастерство в 25 компетенциях. Их работу очно смогут оценить порядка 200 экспертов.

Около 700 конкурсантов присоединятся к соревнованиям дистанционно и поборются за звание лучшего по 41 профессиональному направлению. Они выполнят задания на площадке своей организации при видеофиксации процесса. За их работой, находясь в своих регионах, в режиме онлайн будут наблюдать свыше 1 тыс. экспертов.

КОМПЕТЕНЦИИ СООТВЕТСТВУЮТ 7 БЛОКАМ ПРОФЕССИЙ: