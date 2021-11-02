В Саранске автоледи устроила аварию и была госпитализирована в роддом

Стало известно, что утром 12 августа в Саранске на проспекте 50 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Госавтоинспекция Мордовии, примерно в 08.50 напротив дома № 15А столкнулись две иномарки.

По предварительным данным, 24-летняя девушка, управляя автомобилем «Форд-Фокус», врезалась в автомобиль «Киа-Рио», за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате столкновения пострадала автоледи. Она с различными травмами была госпитализирована в родильный дом.

Водители трезвы.