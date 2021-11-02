Глава Мордовии провёл личный прием граждан

Глава Мордовии Артём Здунов 16 августа в Доме Республики провёл личный приём граждан. Были рассмотрены обращения семи человек из Саранска и районов республики.

Жительница села Ельники Александра Горшенина пришла на приём с вопросом, который не решается уже очень долгое время. Каждый год с наступлением летнего сезона у жителей улицы Мира и улицы Коммунистической начинаются большие перебои с водоснабжением. «Проблема у нас давнишняя, - рассказала женщина. - Из-за того, что улицы находятся на возвышении, вода до нас летом просто не доходит, в наших домах она бывает только ночью».

Как пояснила представитель Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики, заявка Ельниковского района рассмотрена и одобрена, протяженность ремонта сетей водоснабжения составляет 340 метров.

Глава республики подчеркнул: необходимо не просто поменять трубы, но и рассчитать нужный диаметр подводящей сети водоснабжения, чтобы пропускная способность участка выросла. «Важно, чтобы диаметр был достаточным - только тогда проблема будет решена, - отметил Артём Здунов. - Обращение от жителей мы получили, средства будут доведены. До наступления зимнего периода все работы должны быть проведены».

Несколько обращений касались благоустройства дворовых территорий. С такими проблемами к руководителю республики пришли жители Саранска и Рузаевки.

«Наш двор находится просто в ужасном состоянии: огромные ямы, нет тротуаров, машинам негде развернуться, рядом у нас находится детский сад», - рассказала жительница дома № 95 по проспекту 70 лет Октября в Саранске Светлана Лаврушкина.

Такие же проблемы испытывают и жители дома № 7 по улице 40 лет Победы в Рузаевке. «С момента постройки дома наша придомовая территория ни разу не ремонтировалась, - рассказала жительница Рузаевки Ольга Худякова. - Рассчитываем только на вашу помощь».

Глава Мордовии поставил перед руководителями муниципалитетов задачу оперативно отработать включение этих дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды» и провести ремонт в следующем году.

У жителей дома №74 по улице Полежаева в Саранске - другая проблема: отсутствие детской площадки. Когда в 2018 году двор ремонтировали, на детей денег не хватило. «Сейчас у нас в доме очень много семей с детьми. Дети маленького возраста, но играть им негде, хотя место для детской площадки есть, у нас хорошая зелёная зона. Помогите нашим детям», - обратилась к руководителю республики домком Галина Соколова.

Этот вопрос Глава Мордовии также взял на контроль - детскую площадку планируется обустроить в следующем году.

Ещё одна острая тема - это ремонт дорог. Таких обращений много, но они решаются. Жительница Темниковского района Светлана Асаева обратились с просьбой отремонтировать 10-километровый участок дороги с. Кушки - д. Польское Ардашево. «С 1991 года дорога не видела ни одного капитального ремонта, - отметила заявительница. - И ещё очень просим пустить к нам автобусный маршрут - у нас много пенсионеров, а на такси за проезд в один конец берут тысячу рублей».

Как пояснил председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин, вопрос будет решён. «Заключён контракт на разработку проектно-сметной документации на этот участок. К ремонту приступим в следующем строительном сезоне», - доложил он.

Как подтвердил глава Темниковского района Олег Родайкин, будет запущен и автобусный маршрут до этого населенного пункта.

Жительница Инсара Елена Коновалова пришла с просьбой о строительстве дороги по улице Г. Я. Меркушкина. Проектно-сметная документация на этот объект имеется - районные власти постарались. Глава Мордовии поручил Минстрою республики найти возможность, чтобы в следующем году дорога была построена.

«Самое главное - по срокам четко определиться, чтобы торги не сорвались, чтобы всё было проведено вовремя», - подчеркнул Артём Здунов.

Оперативной работы от Минстроя Глава Мордовии потребовал еще по одному объекту - по строительству дороги в новом микрорайоне в посёлке Ромоданово. Дорогу ждут жители улиц Лесной, Дружбы, Мира, Свободы, Ломоносова и Гагарина. По этому вопросу на приём к Главе Мордовии пришла жительница Ромоданова Ольга Миняева. По поручению Артёма Здунова строительство дороги начнут в 2023 году.