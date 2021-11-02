Полиция разыскивает мужчину, расплатившегося в магазине поддельной купюрой

Сотрудники одного из городских банков Саранска обнаружили в выручке торговой точки, сдаваемой в отделение банка, поддельную банкноту номиналом в 5 тысяч рублей. Полиция разыскивает мужчину, заплатившего фальшивкой за товар в продуктовом магазине.

После получения информации о найденной фальшивке сотрудники УЭБиПК МВД региона провели проверку в торговой точке, где и обнаружилась поддельная купюра. Выяснилось, что аппарат для проверки подлинности денежных знаков в магазине отсутствует, подлинность денег определяется «на глаз».

В магазине проводится видеосъемка торгового процесса, благодаря этому было установлено, что фальшивкой расплатился мужчина средних лет (33—37) с короткой стрижкой, волосы светлые, одетый в футболку белого цвета и серые свободные спортивные брюки. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом гражданине или его местонахождении, полиция просит позвонить по указанным телефонам: 29-90-02 или 102.