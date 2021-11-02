В Саранске девочка трех лет выпила уксусную кислоту

Печальная история произошла сегодня в Саранске. Маленькая девочка, оставшись одна в кухне, дотянулась до бутылки с уксусом и выпила отраву. Трехлетний ребенок госпитализирован.

Как сообщается в городских СМИ, инцидент произошел сегодня, 16 августа. Трехлетняя малышка по невыясненным причинам на короткое время оказалась без присмотра взрослых. По неустановленной причине девочка схватила стоявшую бутылку с уксусной кислотой и отпила из нее.

Родители ребенка вызвали неотложку. Прибывшая бригада медиков оперативно доставила пострадавшую в одно из отделений Детской клинической больницы.

Источник: izvmor.ru