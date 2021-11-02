Жительница Мордовии перевела мошенникам 327 тысяч, чтобы «защитить сбережения»

Еще одна жительница Мордовии стала жертвой мошенников. 37-летняя потерпевшая перевела злоумышленникам 327 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Женщина рассказала, что ей позвонил сотрудник банка и сообщил, что с ее счета пытаются украсть сбережения. Для предотвращения операции требовалось перевести деньги на «резервный счет».

«Потерпевшая пояснила, что на ее телефоне не установлено приложение «Мобильный банк», после чего незнакомец посоветовал ей с помощью персонального компьютера открыть сайт финансовой организации и осуществить перевод на продиктованный им абонентский номер», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Потерпевшая выполнила требования и перевела свои деньги. И лишь после этого у нее возникли сомнения. Она попыталась дозвониться до «сотрудника банка», но его телефон был недоступен.

По данному факту возбуждено уголовное дело.