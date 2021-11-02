Жительница Мордовии оформила кредит на свою покойную бабушку

Жительница Мордовии, оформившая кредит от имени своей покойной бабушки, выслушала приговор суда. Женщине назначено наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства.

В пресс-службе Прокуратуре республики рассказали, что подсудимая через онлайн-сервис оформила заявку на получение кредита от имени своей бабушки, которая скончалась за день до этого.

Банком был одобрен кредит на сумму 79 тысяч рублей. Эти деньги женщина потратила на личные нужды.

В настоящее время женщина частично возместила ущерб.