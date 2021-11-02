В Саранске пьяный водитель «Лады» врезался в микроавтобус: есть пострадавший

Накануне, в 15:30, в Саранске столкнулись микроавтобус и легковушка, есть пострадавший. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Мордовии.

В ведомстве сообщили, что 35-летний водитель «Лады-Калины» выехал на пересечение улиц Титова и Республиканской на запрещающий сигнал светофора. Затем он столкнулся с микроавтобусом «Форд-Транзит», который поворачивал налево.

В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Мужчина был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция сообщила, что на виновника происшествия был составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление т/с водителем в состоянии алкогольного опьянения), а также по ч.1 ст.12.12 (проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора).