Житель Мордовии подозревается в краже кирпичей с территории строящегося многоквартирного дома

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который украл кирпич со строительной площадки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

11 августа инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада». В салоне транспортного средства находились кирпичи. Водитель сознался стражам порядка, что украл их с территории строящегося дома по улице Спортивной в Торбеево, где он работает.

«Как рассказал подозреваемый, зная, что объект не охраняется, он на протяжении полугода вывозил со стройки на личном автомобиле по несколько кирпичей, которые складировал возле своего жилища, чтобы в последующем возвести строение на придомовой территории. Таким образом с января по июль он совершил кражу 319 керамических и силикатных кирпичей», - добавили в ведомстве.

Сумма ущерба составила 6835 рублей.