Глава Мордовии принял участие в торжественной церемонии «Флаг моего Государства»

В Саранске 22 августа состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню Государственного флага России. В ней приняли участие Глава Республики Мордовия Артём Здунов, Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, глава городского округа Саранск Игорь Асабин и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

«Сегодня очень символичный день. У нашего государства три главных оплота и символа – наш герб, наш гимн и, конечно, наш Государственный флаг. У него большая история – ему пришлось увидеть и невзгоды, и победы. Но самое главное – с ним шли в бой наши предки, он был гордостью нашей страны при решении самых сложных задач! Сегодня как никогда важно показать нашу любовь и почтение к этому символу. Давайте беречь и уважать Государственный флаг Российской Федерации!» - сказал Артём Здунов.

Руководитель региона подчеркнул важность решения Президента России Владимира Путина о поднятии триколора в начале каждой учебной недели в школах страны.

Почетную миссию – торжественно поднять Государственный флаг у Вечного огня вместе с Главой Мордовии Артём Здуновым – предоставили полуфиналистам всероссийского конкурса «Большая перемена» Полине Красичковой, Анастасии Конновой, Виктории Надькиной и победителям международной акции «Здоровое питание школьников» Глебу Исакову и Анастасии Шукаевой.

Прозвучал гимн Российской Федерации. На площади Победы юнармейцы саранских школ развернули четырнадцатиметровое полотно российского флага.