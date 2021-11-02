В мордовском селе мужчины устроили массовую драку

В Мордовии местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как устроил драку. Об этом сообщает пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел 18 августа. В полицию поступила информация о том, что в селе Старые Найманы группы мужчин устроили драку.

«В ходе выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что конфликт произошел на бытовой почве», - добавили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что был задержан подозреваемый. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и возможных соучастников фигуранта.