На заседании Правительства Мордовии обсудили вопросы профилактики пожаров

22 августа в Саранске прошло очередное заседание регионального правительства, на котором обсуждались значимые вопросы социально-экономического развития.

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил главам районов и членам кабинета министров — кураторам муниципалитетов лично контролировать вопросы профилактики и ликвидации возгораний. Отметим, в Мордовии действует особый противопожарный режим, из-за жаркой и ветреной погоды и высокого класса пожарной опасности ограничено посещение лесов. Владимир Сидоров дал поручение организовать в районах республики круглосуточное дежурство ответственных лиц, информировать население о недопустимости сжигания мусора и сухой травы.

На совещании обсуждались планы по проектированию, строительству и реконструкции социально значимых объектов на 2023 год. Так, в следующем году планируется завершить работы по строительству Саранской специальной общеобразовательной школы-интерната, капитально отремонтировать 19 школ, начать возведение школ на 600 мест в столице Мордовии и на 165 мест в селе Белозерье Ромодановского района.

Будет завершено возведение детской поликлиники в Рузаевке и регионального центра по велоспорту – ВМХ и техническим видам спорта в Саранске. В ближайшие годы планируется реконструировать здание Республиканского онкологического диспансера, продолжится капитальный ремонт медицинских учреждений.

Предстоит большая работа в сфере дорожного строительства: общий объем средств на развитие дорожной сети на 2023 год составит более 9,5 миллиарда рублей.

Премьер-министр регионального кабмина отметил, что в следующем году необходимо выполнить большой объем работ и поручил своевременно и качественно подготовить необходимую документацию.

Также Владимир Сидоров дал поручение членам регионального правительства наладить взаимодействие с молодежным правительством Мордовии, привлекать министров молодежного правительства к работе, в том числе приглашать на заседания республиканского кабинета министров.