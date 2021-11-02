Фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня – 2022» ждет гостей

28 августа Рузаевский район приглашает на фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня–2022»! Он проводится с 2015 года и удивляет всех своим размахом, национальным колоритом и кухней, открытой душой нашего народа и, конечно, размером главного символа праздника – кургоня. Для фестиваля выпекается самая большая мордовская ватрушка диаметром 1,5 метра! Попробовать сможет каждый. Также в этот день Рузаевский район отметит 94-ю годовщину со дня своего образования.

На широкой поляне при въезде в поселок Левженский всех гостей будут вовлекать в веселые хороводы и поражать своим пением коллективы из четырех регионов нашей страны. Своим мастерством поделятся около 130 умельцев декоративно-прикладного творчества из семи регионов России.

Кулинарные способности продемонстрируют, а национальные блюда дадут попробовать все сельские поселения Рузаевского района. «Вкусное подворье» обещает пестрить ватрушками с разными вкусами и составом.

Игры, соревнования, состязания, квесты, конкурсы, викторины и другой интерактив ждут как детей, так и взрослых. Хотите научиться вязать веники, плести мордовские пояса, печь пироги, работать на гончарном круге, делать свистульки – во время мастер-классов научат и не такому!

«Кургоня» уникален тем, что в его рамках проходят фестивали в фестивале! На малой сцене начнется праздник детского творчества «Кургоняша собирает друзей», продолжит его конкурс семейного творчества «Фестиваль бабушек» и завершит «Фестиваль-конкурс народной песни имени М. Н. Антоновой».

Хедлайнером «Кургони» станет молодой профессиональный коллектив, продолжающий традиции русского-народного песенного искусства, «Сорока» из Нижнего Новгорода.

Фестиваль ждет гостей на поле при въезде в поселок Левженский Рузаевского района. Мероприятие стартует в 11 часов. Из Рузаевки с двух районов каждые полчаса будут курсировать специальные автобусы. Из Саранска можно добраться на маршрутке №150.

28 августа встречаемся на фестивале мордовского гостеприимства «Кургоня–2022». Весело, интересно, вкусно и познавательно будет точно!