Житель Саранска приведет в колонии восемь лет за смертельную драку со знакомым

В Саранске суд приговорил 28-летнего местного жителя к 8 годам колонии строгого режима. Мужчина забил до смерти своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

В октябре прошлого года осужденный избил 40-летнего мужчину, с которым ранее распивал спиртное.

«После этого осужденный проводил его домой. В связи с ухудшением состояния через некоторое время пострадавшему вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, его смерть наступила от тупой закрытой травмы головы», - добавили в СК по РМ.

Приговор в законную силу не вступил.