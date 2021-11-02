Жительница Мордовии убила мужа, который поднял на нее руку

В Мордовии 60-летняя местная жительница, убившая собственного мужа, проведет в колонии 6 лет и 6 месяцев. Такое решение принял суд. Об этом сообщает Прокуратура республики.

Преступление было совершено в апреле этого года. Женщина и ее супруг праздновали ее юбилей. В какой-то момент между парой произошел конфликт. Муж ударил свою жену, и та решила ему отомстить. Осужденная схватила нож и нанесла супругу один удар в левую области грудной клетки.

«От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», - добавили в пресс-службе Прокуратуры РМ.