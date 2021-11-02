В Мордовии проходят съемки популярного тревел-шоу «Гастротур»

Съемки кулинарного тревел-шоу о вкусной, национальной и необычной еде, которое выходит на телеканале «Пятница», начались в Республике Мордовия. Уже несколько дней с задачей открыть для телезрителей самые вкусные, интересные, самобытные рецепты мордовского народа путешествует по региону московский ресторатор Дмитрий Левицкий.

Что именно и где попробует приготовить, а потом отведает ведущий, мы узнаем в выпуске. Гастрономические открытия Дмитрия Левицкого будут запечатлены во втором сезоне телешоу «Гастротур» на телеканале «Пятница». Мордовию в эфире федерального канала мы сможем увидеть в октябре. Следите за анонсами.

Напомним, в рамках программы «Гастротур» ресторатор Дмитрий Левицкий отправляется в гастрономическое путешествие по России в поисках уникальных вкусов и рецептов. Каждый выпуск кулинарного тревел-шоу на телеканале «Пятница» смотрят в среднем 63 тысячи зрителей.