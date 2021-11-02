Образовательные организации Мордовии готовы к началу нового учебного года

30 августа на очередном заседании регионального Правительства рассматривались вопросы социально-экономического развития. Участие в заседании впервые приняли члены Молодежного правительства Мордовии. Председатель республиканского Правительства Владимир Сидоров поручил членам кабинета министров оказывать молодым людям всестороннюю поддержку: «Члены Молодежного правительства должны включиться в политическую жизнь республики, принимать участие в решении существующих проблем».

В преддверии учебного года Первый заместитель Министра образования Мордовии Юлия Грызулина рассказала, что все 490 образовательных организаций республики, среди которых детские сады, школы, колледжи и учреждения дополнительного образования готовы принять детей. Количество учеников в этом году составляет 74 528 человек, что на 997 больше, чем в прошлом учебном году.

В отрасль пришли 142 молодых педагога, еще три специалиста по программе «Земский учитель» будут работать в Чамзинском, Краснослободском и Ковылкинском районах. Дефицит педагогических кадров насчитывает 46 вакансий. Вопрос решается привлечением совместителей, студентов выпускных курсов и перераспределением нагрузки внутри школ.

Участники совещания обсудили планы работы по проектированию и строительству объектов на следующий год. Владимир Сидоров поручил сформировать единый перечень социально значимых объектов, реализуемых в 2023 году, вести мониторинг подготовки необходимой документации и выделения земельных участков под строительство.

Также премьер-министр регионального Правительства дал поручение в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм рассмотреть возможность приобретения мебели и малых архитектурных форм местного производства.

Владимир Сидоров отметил, что многие остановочные павильоны и рекламные конструкции в Саранске и муниципалитетах находятся в удручающем состоянии. Главам районов и Госкомитету по транспорту и дорожному хозяйству необходимо привести остановки общественного транспорта и билборды в нормативное состояние. «Эта работа должна проводиться постоянно», – подчеркнул Председатель Правительства.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Алексей Ларькин доложил по вопросу возможности развития рекреационной зоны на территории песчаного карьера в поселке Смольный Ичалковского района. На этой территории ведется разработка песчаного месторождения, в санитарно-защитной зоне карьера не допускается размещения зоны отдыха. К тому же земельные участки, на которых располагается карьер, являются особо защитными участками лесов, что также не предполагает возведения строений для рекреационной деятельности.