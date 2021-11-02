В МЧС Мордовии рассказали о причине сильного задымления в Саранске

Утром первого сентября в Саранске, а также в некоторых районах региона наблюдалось сильное задымление. Многие местные жители стали опасаться, что вблизи города произошел крупный лесной пожар.

Однако в МЧС региона рассказали истинную причину.

«В настоящее время ввиду изменения направления ветра наблюдается движение воздушных масс со стороны лесного пожара в Рязанской области», - пояснили в ведомстве.

Также уточняется, что организовано взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по вопросу предельно допустимой нормы загрязнения атмосферного воздуха.