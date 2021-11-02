В Саранске злостный нарушитель ПДД женщину на пешеходном переходе

Накануне вечером в Ленинском районе Саранска произошло ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Мордовии.

Примерно в 18.50 на проспекте 50 лет Октября 20-летний водитель автомобиля «ЛАДА 211440» сбил 38-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая пешеход получила различные травмы. Ее госпитализировали в РКБ №4.

В ГИБДД добавили, что водитель трезв. Также подчеркивается, что в 2022 году молодой человек 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.