Глава Мордовии посетил торжественную линейку в школе №5

Первого сентября Глава Мордовии Артем Здунов приехал на торжественную линейку в школу №5. В этом году в данном образовательном учреждении был сделан капитальный ремонт.

Уточняется, что на ремонт школы было направлено более 99 миллионов рублей. В здании заменили трубы и кровлю. Помимо этого был обновлен фасад, мебель и оборудование.

Глава республики осмотрел новую школу, заглянул на уроки к детям, в том числе к первоклассникам, пообщался с педагогами и родителями.

Также руководитель Мордовии вместе детьми и учителями принял участие во всероссийском открытии школ - оно состоялось в формате видеоконференции, его провели вице-премьер Татьяна Голикова и министр просвещения страны Сергей Кравцов. Шесть российских регионов вышли на связь, в том числе - и Республика Мордовия, школа № 5 г. Саранска.