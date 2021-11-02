Жителям Мордовии снова запретили посещать леса

В Мордовии все еще сохраняется высокий уровень пожарной опасности лесов. В связи с этим в регионе продолжают действовать определенные ограничения.

Так, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ издало специальный указ. Согласно документу, гостям и жителям республики запрещено посещать в леса. Запрет распространяется и на въезд транспортных средств на территории земель лесного фонда в границах Мордовии.

Ориентировочный срок действия ограничений — по 11 сентября 2022 года.