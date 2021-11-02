Стала известна причина пожара в Ельниковском лесничестве

Накануне в Мордовии произошел пожар на территории Ельниковского участкового лесничества. Как сообщили в Минлесхозе республики, возгорание началось из-за замыкания ЛЭП при падении дерева.

Уточняется, что возгорание обнаружили местные жители и сразу же обратились в региональную диспетчерскую службу.

«На тушение прибыли 7 единиц спец техники и 15 человек. В 16.20 пожар был локализован, в 20:00 – ликвидирован. Проведена опашка места горения», - добавили в Минлесхозе.

Площадь горения подстилки хвойного леса составила 0,65 га.