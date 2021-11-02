В Мордовии инспекторы ДПС доставили в больницу женщину, которой стало плохо (видео)

В Мордовии инспекторы ДПС доставили в медицинское учреждение женщину, которой стало плохо. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.

На участке дороге в Лямбирском районе к стражам порядка обратилась женщина. Она рассказала, что ее знакомой стало плохо. Предположительно, ее укусило насекомое, после чего возникла аллергическая реакция.

«Сотрудники полиции незамедлительно помогли перенести пострадавшую в патрульный автомобиль и поехали в больницу. По пути ее состояние ухудшалось. Для оперативного доставления в медицинское учреждение инспекторы ДПС включили проблесковые маячки и звуковой сигнал. Одновременно сотрудники полиции сообщили о произошедшем в больницу. По прибытии инспекторы ДПС передали пациентку врачам», - добавили в ведомстве.

Пострадавшей была оказала своевременная помощь.