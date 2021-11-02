Задымление в Мордовии будет наблюдаться еще три дня

Утром первого сентября жителей Мордовии ждал неприятный сюрприз. Многие люди почувствовали неприятный запах гари, также наблюдается задымление. В соцсетях сразу же вспыхнуло бурное обсуждение ситуации. Пользователи интересовались, не произошел ли в регионе крупный пожар.

Но в МЧС развеяли страхи жителей Мордовии. Выяснилось, что причиной всему стали лесные пожары в Рязанской области. Из-за перемены ветра дым добрался до региона-13.

По предварительным данным, такая обстановка может сохраняться в Мордовии примерно три дня.

Источник: mordovmedia.ru