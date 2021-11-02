Для всех, кто получает пенсию, вводится новая выплата с 5 сентября

Российских пенсионеров ждет новая денежная выплата. Начислять ее начнут уже на следующей недели. Об этом сообщает новостной портал PRIMPRESS.

Выплата приурочена ко Дню пожилого человека. В честь праздника во многих регионах России будет осуществляться выплата пенсионерам.

Подчеркивается, что размер единовременной доплаты в среднем составляет 700 рублей. Выдадут такие деньги всем, кто получает ее пенсию.

Дата зачисления средств будет зависеть от статуса пенсионера. Так, в сентябре деньги будут перечислять тем, кому пенсия была назначена с 10 июля по 10 августа. В сентябре и октябре средства получат те, кто является пенсионером по линии министерства обороны, МВД и ФСИН. А если пенсия человеку была назначена с 10 августа по 1 октября, то выплата поступит на счет уже в октябре.