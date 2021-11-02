Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Мордовии напряженная

В Мордовии складывается достаточно напряженная ситуация с коронавирусом. Об этом было заявлено в ходе заседания оперативного штаба РМ.

Рост заболеваемости регистрируется на протяжении последних семи недель. За минувшую неделю выявлено 1300 новых случаев. Лидерами по приросту являются Саранск, Рузаевский, Атяшевский, Дубенский и Большеигнатовский районы.

В настоящее время в Мордовии развернуто порядка 150 коек. Большая часть пациентов проходят лечение амбулаторно. Подчеркивается, что в несколько раз выросло количество детей, проходящих лечение коронавирусной инфекции на дому.

Важнейшей задачей остается проведение вакцинации и ревакцинации населения. Сейчас в республику поступило 60 тысяч насадок-распылителей с вакциной против коронавируса, они направлены во все медицинские учреждения.

Что касается вакцинации против гриппа, то из 151 тысяч доз вакцины реализовано 87 %. В первоочередном порядке вакцинироваться должны представители различных групп риска, а также дети.