Масштабное ограничение движения вводится в Саранске на несколько дней: список адресов

Появилась информация, что в столице Мордовии в период с 7 по 12 сентября будет действовать ограничение движения транспорта. Об этом было заявлено в городской Администрации.

Согласно информации, предоставленной мэрией, ограничения связаны с проведением Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы – 2022».

Будет введено временно исключение стоянки, остановки транспортных средств на следующих участках:

с 20:00 7 сентября до 6:00 8 сентября; с 23:00 8 сентября до 6:00 9 сентября; с 22:00 9 сентября до 6:00 10 сентября; с 22:00 10 сентября до 6:00 11 сентября; с 22:00 11 сентября до 6:00 12 сентября:

по ул. Большевистской (на участке от ул. Полежаева до ул. Коммунистической);

по ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской);

по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Полежаева до ул. Б. Хмельницкого).

С 20:00 7 сентября до 23:00 12 сентября на парковках:

в районе административного здания по ул. Б. Хмельницкого, д. 36А;

в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, д. 39).

Между зданием билетного центра стадиона «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, д. 1) и домом № 3 по проспекту Российской Армии.

Временно ограничено движение, исключена стоянку, остановка транспортных средств на следующих участках:

с 6:00 до 23:00 8 сентября; с 6:00 до 22:00 9 сентября; с 6:00 до 22:00 10 сентября;с 6:00 до 22: 00 11 сентября; с 6:00 до 23:00 12 сентября: