Масштабное ограничение движения вводится в Саранске на несколько дней: список адресов

Появилась информация, что в столице Мордовии в период с 7 по 12 сентября будет действовать ограничение движения транспорта. Об этом было заявлено в городской Администрации.
Согласно информации, предоставленной мэрией, ограничения связаны с проведением Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы – 2022».
Будет введено временно исключение стоянки, остановки транспортных средств на следующих участках:
с 20:00 7 сентября до 6:00 8 сентября; с 23:00 8 сентября до 6:00 9 сентября; с 22:00 9 сентября до 6:00 10 сентября; с 22:00 10 сентября до 6:00 11 сентября; с 22:00 11 сентября до 6:00 12 сентября:
С 20:00 7 сентября до 23:00 12 сентября на парковках:
Временно ограничено движение, исключена стоянку, остановка транспортных средств на следующих участках:
с 6:00 до 23:00 8 сентября; с 6:00 до 22:00 9 сентября; с 6:00 до 22:00 10 сентября;с 6:00 до 22: 00 11 сентября; с 6:00 до 23:00 12 сентября: