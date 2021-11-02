В Саранске временно изменят схему движения одного из автобусных маршрутов

Стало известно, что восьмого сентября в Саранске временно изменится схема движения автобусного маршрута №27. Об этом сообщает администрация города.

С 18:00 8 сентября автобусный маршрут №27 вместо ул. Советская – ул. Большевистская - ул. Красноармейская при движении с микрорайона «Химмаш» будет следовать по ул. Ботевградская – ул. Коммунистическая – ул. Гагарина – ул. А. Невского – и далее по действующему маршруту.

В обратном направлении ул. Осипенко – ул. А. Невского – ул. Титова – ул. Полежаева и далее по действующему маршруту.