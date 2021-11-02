В Мордовии автомобиль автошколы попал в ДТП.

Утром третьего сентября в Краснослободском районе произошло ДТП. На трассе «подъезд к го Саранск от ФАД М-5 «Урал» столкнулись большегруз и легковушка.

47-летний мужчина, управляя автомобилем «МАЗ 544018» в составе полуприцепа «КРОНЕ SDR27», не учел безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении транспортного средства и врезался «RENAULT SR» под управлением 21-летнего ученика, проходившего уроки по вождению совместно с инструктором. После столкновения «RENAULT SR» съехал в левый по ходу движению кювет.

В результате ДТП водитель и 62-летний пассажир (инструктор по вождению) с различными травмами доставлялись в ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ». Водители трезвы.