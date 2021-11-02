В Мордовии после операции скончался 6-летний ребенок: врач избежал наказания

В Мордовии суд рассмотрел уголовное дело, фигурантом которого является врач анестезиолог-реаниматолог. Он обвинялся в причинении смерти по неосторожности. В результате происшествия погиб шестилетний мальчик.

Инцидент произошел в феврале 2018 года. Ребенку в клинике удалили аденоиды. Но операция пошла не по плану. К сожалению, несовершеннолетний пациент скончался.

В ходе судебного заседания врач свою вину не признал. Но суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 1 год.

Но мужчина бы освобожден от наказания по причине истечения срока давности.