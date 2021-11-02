Накануне Глава Мордовии Артем Здунов встретился с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Владиславом Портновым. Стороны обсудили вопросы социальной газификации и исполнения пообъектного плана-графика подключения домовладений республики.

В настоящее время в регионе заключено около 3,5 тысячи договоров на техприсоединение – это 99,8 % от общего количества домовладений, подлежащих догазификации до конца текущего года.

Подчеркивается, что до границ земельных участков работы проведены по 2349 домовладениям. Пуск газа осуществлен в 1622 домовладениях.

Было отмечено, что во всероссийском рейтинге социальной догазификации Мордовия сейчас находятся на 10 позиции из 85 субъектов, в то время как еще в мае республика занимала 17 место.

Таким образом, как отметил руководитель региона, догазификация в Мордовии ведется хорошими темпами.