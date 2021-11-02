Глава Мордовии обсудил проекты развития международного сотрудничества

В минувший понедельник, пятого сентября, Глава Мордовии Артем Здунов встретился с Екатериной Семёнушковой, которая является руководителем русского клуба «Атлас» в Индии. Стороны обсуждали вопросы сотрудничества по различным международным проектам.

Стоит отметить, что центр «Атлас» занимается продвижением русской культуры в других странах. Руководитель организации предложила на рассмотрение Артему Здунову несколько проектов, которые можно реализовать совместно с регионом-13. В том числе речь шла о проведении Фестиваля творчества соотечественников и Российско-индийского молодежного форума.

В ходе встречи были определены направления, по которым будет развиваться взаимодействие республики и Центра «Атлас». В обсуждении вопросов сотрудничества приняли участие члены кабинета министров и руководство Мордовского госуниверситета.