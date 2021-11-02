В Саранске предстал перед судом заместитель гендиректора по развитию «РМ РЕЙЛ РВС»

В Саранске на скамье подсудимых оказался заместитель генерального директора по развитию ООО «РМ РЕЙЛ РВС». Как сообщает Прокуратура Мордовии, 47-летний мужчина обвиняется в коммерческом подкупе.

Поясняется, что в сентябре 2021 года обвиняемый получил от бизнесмена 660 тысяч рублей. За данное вознаграждение мужчина должен был обеспечить беспрепятственное заключение договора по замене трубопроводов в Саратовской области.

Еще одно преступление было совершено зимой 2021 года.

«За продвижение (лоббирование) интересов другого Общества с ограниченной ответственностью в виде беспрепятственного заключения договоров подряда на проведение строительно-монтажных работ на объекте «Красноленинское нефтегазоконденсатное месторождение в Республике Бурятия» несколькими частями получил от представителя организации незаконное денежное вознаграждение в сумме не менее 2 млн рублей, то есть в особо крупном размере», - добавили в ведомстве.