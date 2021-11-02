Житель Саранска угнал иномарку и разбил ее

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего безработного мужчины. Он угнал автомобиль у своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Владелица автомобиля «Опель Мокка» сообщила о случившемся второго сентября. В этот же день сотрудники ДПС нашли иномарку в кювете недалеко от аэропорта.

«В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали причастного к угону. Дознанием установлено, в день совершения преступления подозреваемый и заявительница отдыхали за пределами города на берегу речки. Воспользовавшись тем, что девушка уснула, фигурант решил уехать на принадлежащем ей автомобиле. По дороге он не справился с управлением и съехал в овраг, после чего бросил транспортное средство и вызвал такси, на котором добрался до дома», - добавили в МВД Мордовии.

Свою вину мужчина признал полностью.