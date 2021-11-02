Экс-глава Атюрьевского района выслушал приговор

В Мордовии суд вынес приговор бывшему главе Атюрьевского района. Он признан виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2014-2016 годы глава района обратил два муниципальных участка в пользу родственника. Земельные участки были переданы по заниженной стоимости — 205 тысяч рублей вместо 644 тысяч.

«В дальнейшем в 2018 году фигурант уголовного дела на основании принятых им муниципальных нормативных правовых актов перенес месторасположение ярмарочной площадки на данные земельные участки. Таким образом участки стали использоваться как площадка для проведения еженедельной ярмарки, за что родственник обвиняемого получал арендную плату от муниципального предприятия «Атюрьево-Рынок». В результате администрация Атюрьевского муниципального района лишилась поступления денежных средств в бюджет в размере более 500 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе СК по РМ.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.