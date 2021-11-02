Мужчина сгорел заживо в дачном домике в Мордовии

Следователи проводят проверку по факту пожара, который произошел сегодня утром в селе Лада Ичалковского района. Как сообщили в ведомстве, в результате происшествия погиб мужчина.

По предварительным данным, 59-летний погибший являлся жителем Саранска. Он приехал в село Лада, где находилась его дача.

«Установлено, что жилище отапливалось с помощью печного отопления. При осмотре места происшествия и тела погибшего признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружен», - добавили в СК по РМ.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.