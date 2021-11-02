В центре Саранска произошел крупный пожар

Днем 7 сентября сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в центре Саранска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что очаг возгорания располагался в гараже около «Ледового дворца».

«По прибытию на место происшествия было установлено, что происходит горение 2-х гаражных боксов, отдельно стоящих от «Ледового дворца», в них находился специнвентарь и трактор. В 15 часов 13 минут пожар был ликвидирован», - добавили в пресс-службе регионального МЧС.

Площадь пожара составила 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет.