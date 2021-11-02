В Мордовии появился автомобиль, фиксирующий нарушения ПДД? В МВД прокомментировали слухи

Не так давно в социальных сетях стала распространяться информация о загадочном автомобиле, который катается по дорогам Мордовии и фиксирует нарушения ПДД. Данный пост вызвал бурное обсуждение.

Однако в МВД региона поспешили опровергнуть сообщение.

«Согласно данным единой системы контроля за передвижением транспортных средств путем объединения в единое информационно-аналитическое пространство соответствующих технических и информационных ресурсов заинтересованных министерств и ведомств транспортное средство с указанным государственным регистрационным знаком на территории региона не передвигалось», - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

А в ГИБДД Мордовии рассказали, что в настоящее время в регионе закупили два мобильных комплекса фиксации нарушений. Но они еще не используются.