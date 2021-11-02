В Саранске на 60 суток приостановили деятельность «Ветсанутильзавода»

Накануне в столице Мордовии была приостановлена деятельность Саранского ветеринарно-санитарного утилизационного завода. Предприятие, которое является источником неприятного запаха в городе, не будет работать 60 дней. Такое решение было принято судом.

В ходе проверки завода были выявлены многочисленные нарушения. Например, внутренняя отделка помещения была с многочисленными дефектами. Проводить дезинфекцию было невозможно. На предприятии отсутствуют локальные очистные сооружения по очистке выбросов.

«Согласно законодательству, исполнительные документы о приостановлении деятельности подлежат немедленному исполнению. В связи с этим судебные приставы-исполнители, получив исполнительный лист, незамедлительно выехали по месту нахождения предприятия и опечатали все входы и выходы зданий, расположенных на территории завода. На протяжении всего срока приостановления деятельности сотрудники ведомства будут проверять надлежащее исполнение должником судебного акта», - рассказали в пресс-службе УФССП по РМ.