Стало известно, когда в Саранске начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Саранске начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток будет соответствовать восьми градусам тепла и ниже. Об этом сообщили в городской Администрации.

Сейчас же в городе активно ведутся работы по подготовке к зиме. Мэр столицы Мордовии Игорь Асабин держит данный вопрос на постоянном контроле.

Готовность города к отопительному сезону оценивается в 99%. Ресурсоснабжающие компании соблюдают график подготовки и проводят все необходимые профилактические работы по опрессовке, промывке и гидравлическим испытаниям систем. Срок проверки готовности поставщиков к отопительному сезону – 1 ноября 2022 года.

Одновременно проводится проверка готовности к отопительному периоду управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома, и объекты социальной инфраструктуры: учреждений здравоохранения и образования. Срок проверки готовности потребителей – 15 сентября 2022.