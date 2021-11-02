Пенсионер из Мордовии задушил сына соседки и спрятал тело в сарае

В Зубово-Полянском районе арестован 68-летний пенсионер, который подозревается в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

Преступление было совершено в ночь на второе сентября. Обвиняемый пришел в гости к своей соседке. В это же время женщину решил проведать ее 34-летний сын. Между мужчинами произошла ссора, которая достаточно быстро переросла в драку. В результате пенсионер задушил оппонента, а потом оттащил его тело в надворную постройку.

Мать погибшего рассказала о случившемся односельчанке. А та уже обратилась в правоохранительные органы.