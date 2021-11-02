Жительница Мордовии убила мужа мотыгой из-за алкогольной настойки

В Мордовии 47-летняя местная жительница убила мужа мотыгой. В скором времени женщина предстанет перед судом. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Как уточнили в ведомстве, между супругами произошел конфликт во дворе дома. Пьяный мужчина стал инициатором ссоры, предъявив, что жена выпила настойку, которую он принес. А затем несколько раз ее ударил.

«Фигурантка дела в свою очередь, затаив на супруга обиду, сходила в надворную постройку, взяла оттуда мотыгу и металлической частью ударила мужчину в область головы. Через некоторое время скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где от полученного телесного повреждения, спустя несколько дней, он скончался», - добавили в ведомстве.

Свою вину женщина признала полностью.