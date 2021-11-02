Стало известно, какие продукты подешевели в Мордовии

По итогам августа 2022 года в Мордовии потребительские цены на все наблюдаемые группы товаров снизились на 0,6% по сравнению с данными за июль. При этом с начала года инфляция составила 9,13%, а в течение года цены выросли на 13,3%, свидетельствуют данные Мордовиястата.

Так, цены на продовольственные товары упали на 1,34%. Непродовольственные товары подешевели на 0,02%. Услуги подорожали на 0,8%.

За месяц максимально подешевели морковь — на 34,1%, помидоры — на 30,0%, свёкла – на 26,5%, виноград – на 26,2%, огурцы – на 24,5%, капуста – на 24,4%, картофель – на 22,8%, лук репчатый – на 22,4%, бананы – на 15,3%, яблоки – на 12,6%. При этом на 6% подорожали грибы, на 1,4% - сухофрукты, на 1,3% - чеснок.