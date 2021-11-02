Бездепозитные бонусы в казино с выводом: как найти лучшие предложения

Если игрок хочет сделать старт в казино особенно легким, может начать играть на средства казино. Операторы предоставляют деньги, свободные прокрутки. Надо только выполнить ряд условий. О них дальше узнаем подробнее.

Зачем казино дают бездепы

Главная задача оператора — привлечь к себе нового клиента и побудить его сделать депозит. Самостоятельно отдавать деньги мало кто хочет. Каждый новичок надеется отхватить на халяву какую-то плюшку. Поэтому маркетологи просчитали вариант, приносящий пользу обеим сторонам. Обычно бездепозитные бонусы дают за регистрацию. Новый пользователь создал аккаунт и сразу получил на баланс небольшую сумму денег или набор фриспинов. Теперь он может играть без риска потерять собственные сбережения. Таким образом проверяются условия казино, и просто клиент наслаждается игрой. Чтобы предотвратить бонусхантерство, администрация устанавливает правила отыгрыша. Это является гарантией того, что геймер не заберет средства без ставок. Если бы вывод был свободным, геймеры перестали бы играть. Таким образом, игорное заведение получает от пользователя:

Регистрацию с предоставлением реальных контактов.

Гарантированный возврат подаренных средств при любом исходе каток.

Клиент уверен, что начинает играть бесплатно и пользуется этой привилегией. При этом сохраняется возможность выиграть реальный приз.

Как получить бездепозит

Лучшие бездепозитные бонусы в казино с выводом следует искать в различных рейтингах и подборках в интернете. Способы напрямую зависят от типа подарка. В предыдущем разделе упоминалась регистрация. Чтобы создать учетную запись, нужно выбрать подходящую площадку и открыть всплывающее окно с формой обратной связи. Несколько лет назад это был единственный способ создать аккаунт. Игрок заполнял поля, отправлял оператору данные. Затем подтверждал активацию учетки переходом по ссылке, присланной в письме на указанный адрес или отправкой кода из СМС. Теперь есть более простой способ — через существующий в соцсети профиль. В регистрационном окне есть несколько иконок поддерживаемых социальных ресурсов. Достаточно щелкнуть подходящий и дать согласие на вхождение в систему казино через выбранный ресурс. В обоих случаях придется заполнить профиль до конца и подтвердить данные с помощью документов. Есть и другие возможности получить бездепозитный бонус. Но для этого казино должно предоставлять такие разновидности подарков:

За установку мобильного приложения.

Ко дню рождения.

В качестве вознаграждения за участие в акции.

Для каждой фишки установлены правила, которые следует внимательно изучать. Это поможет понять, действительно ли нужно брать такой подарок и поможет избежать многих ошибок.

Как использовать

Хотя бесплатные средства являются подарочными, пустить их по собственному усмотрению не получится. Действовать придется согласно правил администрации. Фриспины связывают с конкретным слотом, режут максимальные ставки. Таким образом ограничивается максимально возможный выигрыш. На отыгрыш устанавливают вейджер. Это коэффициент, по которому определяют сумму прокрутки. Обычно в десятки раз больше того, что клиент получает в подарок. Деньги для прокрутки следует внести со своего счета и прокрутить в течение назначенного срока. Если промежуток для отмывки составляет день или два, а вейджер превышает 50, то с отработкой возникнут серьезные проблемы. Чтобы их избежать, не следует жалеть время на изучение правил. Опытные игроки активируют только реально отыгрываемые плюшки. Их используют только на игру, чтобы избежать дополнительных расходов.