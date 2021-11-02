В Мордовии пожарных и конвоиров подняли по тревоге в одной из колоний

В колонии №11 в Мордовии по тревоге были подняты сотрудники отдела по конвоированию и пожарной части. Это было сделано в рамках учений, проходящих на территории объекта.

Согласно легенде, в гараже специальной техники произошел пожар по причине короткого замыкания.

«При обнаружении пожара дежурной службой был организован вызов пожарного подразделения, сотрудниками автомобильной службы — эвакуация специальной техники из гаража учреждения», — сообщили в региональном управлении ФСИН России.

В ходе этих учений был отработан весь комплекс мероприятий подготовки сотрудников отдела по конвоированию.