В Саранске стартует отопительный сезон

Хорошая новость для жителей Саранска. В четверг, 15 сентября, в городе стартует отопительный сезон. Эту информацию подтвердил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

Подчеркивается, что подача тепла будет происходить в течение нескольких дней. Первыми получат отопление школы, детские сады, поликлиники, больницы. Параллельно включат отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности.

Подчеркивается, что 5 районов республики полностью готовы к осенне-зимнему периоду, в остальных готовность больше 90%.